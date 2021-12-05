أمانة الطائف تحتفي باليوم العالمي للتطوع

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احتفت أمانة الطائف باليوم العالمي للتطوع من خلال إقامة الملتقى التطوعي (إضاءات) الذي شمل العديد من البرامج والدورات التطوعية الهادفة، بحضور وكيل محافظة الطائف ناصر بن حمود السبيعي ، و أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، وذلك بمنتزه الردف وسط حضور كثيف من الزوار.

وجرى خلال الملتقى تكريم المتطوعين والمتطوعات من الفرق التطوعية وشركاء النجاح تقديراً لمشاركتهم الفاعلة في المبادرات والأنشطة البلدية المقامة .

ونوه أمين الطائف، أن الأمانة أطلقت العديد من المبادرات التطوعية، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 في اليوم العالمي للتطوع، مؤكداً أن جهود الفرق التطوعية مقدرة، وتهدف إلى تعزيز الجهد التطوعي بين مختلف شرائح المجتمع .