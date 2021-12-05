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الصحة: تحديث معايير “محصَّن” للقادمين للمملكة لغرض الزيارة

الصحة: تحديث معايير “محصَّن” للقادمين للمملكة لغرض الزيارة
https://almnatiq.net/?p=1079231
المناطق ـ متابعات

أعلنت وزارة الصحة، تحديث تعريف معايير حالة «محصَّن» للقادمين للمملكة لغرض الزيارة بما في ذلك الحج والعمرة، وذلك اعتبارًا من شهر ديسمبر الجاري.

 

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «تحديث تعريف معايير حالة “محصن” للقادمين للمملكة لغرض الزيارة بما في ذلك الحج والعمرة»، بينما قال حساب هيئة الصحة العامة «وقاية»: «تحديث تعريف مكتمل التحصين (لغرض القدوم للمملكة) ديسمبر 2021».

 

وأوضحت وزارة الصحة، أن اللقاحات المعتمدة هي جرعتان من: (سيانوفارم، ساسينوفاك، كوفاكسين)، وذلك خلال شهر ديسمبر، بينما بدءا من يناير المقبل سيتم قبول جرعتين من لقاح سبوتنك في.

 

 

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى اللقاحات التي تم اعتمادها مسبقًا، جرعتان من «فايزر، موديرنا، استرازينيكا»، ولقاح «جانسن» جرعة واحدة، وذلك بعد مضي 14 يومًا من الحصول على الجرعة.

 

وشددت على ضرورة وجود نتيجة فحص سلبية بعد 48 ساعة من الوصول، بالإضافة لحجر مؤسسي لمدة 3 أيام.

 

 

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