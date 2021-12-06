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باحثون يطورون مادة عازلة للمباني من الفشار

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باحثون يطورون مادة عازلة للمباني من الفشار

باحثون يطورون مادة عازلة للمباني من الفشار
https://almnatiq.net/?p=1079240
المناطق_وكالات

طور علماء ألمان طريقة تحول الفشار لمادة عازلة أقل كلفة وأكثر استدامة وصديقة للبيئة مقارنة بالمنتجات التقليدية الموجودة حالياً، بما يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخفض التلوث.

من جهته، أفاد موقع “ديلي ميل” البريطانى، أنه وبعد محاولات عديدة، كشف فريق بحثي في جامعة جوتنجن الألمانية، عن ألواح عازلة مصنوعة من حبوب الفشار التي لا تحفظ الحرارة فحسب، بل توفر أيضا حماية جيدة ضد الحرائق كما أنها مقاومة للماء، وقال الباحث الرئيسي علي رضا خرازبور: “هذه العملية الجديدة، تتيح إنتاج ألواح عازلة بكلفة منخفضة على نطاق صناعي”، وكان خرازيبور قد لاحظ لأول مرة الخصائص الفريدة للفشار أثناء ذهابه إلى السينما في عام 2008.

ليلاحظ وقتها تشابه حبة الفشار مع البوليسترين، المادة المستخدمة في صناعة الستايروفوم والمتهمة بتلويث البيئة، والمشكلة أن البوليسترين لا يتحلل وغالباً ما تتغذى عليه الكائنات البحرية، كما يرتبط بزيادة حالات الإصابة بالسرطان وفقدان السمع والبصر وضعف الذاكرة وتأثيرات الجهاز العصبي لدى البشر.

ويمكن استخدام العازل الجديد من الفشار في تغليف الأجهزة الإلكترونية، وألواح العزل الصوتي، وأوراق الأبواب وحتى الوسائد الداعمة، ويستهدف الفريق البحثي الآن التوسع في استخدام ألواح عزل المباني من الفشار على نطاق تجاري أوسع نطاقاً.

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