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فيديو| وزير التعليم الباكستاني يشيد بنجاح المملكة في التعليم عن بُعد ونموذج “مدرستي”

فيديو| وزير التعليم الباكستاني يشيد بنجاح المملكة في التعليم عن بُعد ونموذج “مدرستي”
https://almnatiq.net/?p=1079253
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نوه معالي وزير التعليم الاتحادي والتدريب المهني الباكستاني شفقت محمود برؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها لتطوير التعليم، وانعكاس ذلك في نجاح المملكة عالمياً في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ لضمان استمرار العملية التعليمية خلال الجائحة دون توقف.

وأشاد الوزير الباكستاني خلال زيارته والوفد المرافق له اليوم لمقر مدرسة البث الفضائي، حيث كان في استقباله معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بما وصلت إليه المدرسة في خدمة التعليم عن بُعد بشكل متميز، مثمناً ما حققه التعليم بالمملكة خلال الجائحة، وتفعيل المنصات الإلكترونية مثل “مدرستي”، والقنوات الفضائية التعليمية، مما يدل على جاهزية التعليم السعودي لاستمرار واستدامة العملية التعليمية رغم تحديات جائحة كورونا.

وأكد معاليه عمق العلاقة التاريخية الوطيدة بين باكستان والمملكة، معرباً عن تطلعه لتوطيد التعاون بين البلدين الصديقين في ملف التعليم، وكذلك إمكانية الاستفادة من تجربة المملكة في التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني خلال جائحة كورونا.

وتضمنت الزيارة شرحاً موجزاً عن مدرسة البث الفضائي، قدمه وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، حيث تم التعريف بالمدرسة وأستوديوهات البث، وآلية تصوير الدروس وتسجيلها، إلى جانب عمليات الإشراف التربوي لمحتواها.

كما قدّمت المشرف العام على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتورة عهود الفارس عرضاً مرئياً عن “مدرستي”، وما تم تسجيله من أرقام عالمية منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم المكلّف الدكتور سعد آل فهيد، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

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