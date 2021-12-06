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أمير القصيم يدعو رجال الأعمال ومؤسسات القطاع لتقديم الامتيازات والخصومات للمتطوعين والمتطوعات

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أمير القصيم يدعو رجال الأعمال ومؤسسات القطاع لتقديم الامتيازات والخصومات للمتطوعين والمتطوعات

أمير القصيم يدعو رجال الأعمال ومؤسسات القطاع لتقديم الامتيازات والخصومات للمتطوعين والمتطوعات
https://almnatiq.net/?p=1079257
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دعا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لوحدة التطوع مؤسسات القطاع الخاص بكافة المجالات التجارية ، إلى تقديم الامتيازات والعروض والخصومات للمتطوعين والمتطوعات بالمنطقة ، لتكون حافزا لهم ، وتقديرا لجهودهم المجتمعية ، التي يبذلونها في كافة المناسبات والأزمات .

جاء ذلك بعد رعاية سموه جائزة الأمير فيصل بن مشعل للعمل التطوعي وملتقى وحدة التطوع يوم أمس الأحد ، بمناسبة يوم التطوع السعودي العالمي ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والوكيل للشؤون الأمنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني وعدد من محافظي المحافظات والمسؤولين بالمنطقة.

وأشار سمو أمير القصيم إلى أن مثل هذه الليلة تزدحم المشاعر والكلمات لترجمة ما يدور بالخاطر ، مبديا فخره واعتزازه بما يشهده من بيئة تطوعية في هذه المنطقة، التي تتنافس عليها جميع مناطق المملكة ، حرصا على العمل الخيري والتطوعي.

ووصف سموه أبناء وبنات هذه البلاد بأن جميعهم متطوعون لخدمة وطنهم، ويتسابقون إلى العمل التطوعي في جميع المجالات، وهذا ليس بغريب على بلاد مثل المملكة العربية السعودية.

ولفت سموه إلى أن العمل التطوعي بالمنطقة قصة طويلة، بدأت عندما استشعرنا أنه من الضروري أن نشارك ونسهم في تحقيق هدف قيادتنا الرشيدة للوصول إلى مليون متطوع ، وجعلنا نبدأ أول الخطوات بتأسيس الفريق الكشفي التطوعي، وجعل جميع الفرق التطوعية تحت مظلة واحدة ، لتمكينهم من العمل التطوعي في أي مناسبة أو أزمات؛ لضمان جاهزيتهم في حال دعت الحاجة لهم ، وأُنشئت رابطة التطوع ، وتنظيم العمل بتأسيس وحدة العمل التطوعي بإمارة المنطقة .

وقدم سموه شكره لجميع المتطوعين والداعمين للعمل التطوعي، ممثلاً بوكيل إمارة القصيم على متابعته وإشرافه على الأنشطة التطوعية بالمنطقة ، مقدما شكره للشيخ عبدالله العثيم لبذله الخير واستحقاقه لجائزة باذل الخير، سائلا الله أن يبارك بأعماله وجهوده الخيرية والمجتمعية .

وكان سمو أمير القصيم قد زار المعرض المصاحب لفعاليات ملتقى وحدة التطوع بإمارة القصيم بمشاركة أكثر من 50 معرضاً، والذي يتضمن عرض جهود المؤسسات الحكومية والخيرية في العمل التطوعي.

كما شهد سموه الحفل الخطابي بهذه المناسبة، الذي تضمن عرضا مرئيا لجهود العمل التطوعي بإمارة القصيم خلال السنوات الماضية وما تحقق له من إنجازات في خدمة المجتمع بالمنطقة .

كما أعرب مدير وحدة التطوع بإمارة القصيم سفيان الربيش عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على دعمه للعمل التطوعي ، الذي أسهم في الوصول إلى أرقام مميزة في أعداد المتطوعين، على مستوى مناطق المملكة ، محققا بذلك المعايير الوطنية للتطوع .

كما كرم سمو أمير القصيم الشيخ عبدالله العثيم بجائزة باذل الخير تقديرا لدوره بالعمل الخيري، كما كرم الفائزين بجائزة فيصل بن مشعل للعمل التطوعي في مسار الأفراد، وجائزة الأمير فيصل بن مشعل للعمل التطوعي لفئة الفرق التطوعية.

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