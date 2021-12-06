فاوتشي: لم يثبت بعد أن متحور “أوميكرون” أخطر من كورونا

أكد مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن البحوث لم تثبت بعد أن متحور «أوميكرون»، أخطر من فيروس «كوفيد19»، في الوقت الذي أعلنت فيه دول عدة تسجيل عشرات الإصابات به.
وأشار إلى عزم الولايات المتحدة رفع حظر السفر المفروض على بعض دول إفريقيا، حيث ظهر المتحور الجديد للمرة الأولى، لكن في إطار زمني معقول.
وأوضح: «نتلقى المزيد والمزيد من المعلومات حول حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في بلادنا وخارجها نقوم بتحليلها بدقة وبشكل يومي».
وتم تسجيل أول حالة إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا، مع عودة المريض من رحلة من جنوب إفريقيا في الـ22 من نوفمبر الماضي. وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن المريض تلقى التطعيم بالكامل ضد فيروس «كوفيد19» وتم عزله.
التعليقات (٠) اضف تعليق