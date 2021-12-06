فاوتشي: لم يثبت بعد أن متحور “أوميكرون” أخطر من كورونا

المناطق_وكالات

أكد مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن البحوث لم تثبت بعد أن متحور «أوميكرون»، أخطر من فيروس «كوفيد19»، في الوقت الذي أعلنت فيه دول عدة تسجيل عشرات الإصابات به.

وقال فاوتشي، لـ«سي إن إن» الأمريكية: «حتى الآن، لا يبدو أن متحور أوميكرون يحمل مسارا خطيرا للغاية للمرض، وأنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات محددة».

وأشار إلى عزم الولايات المتحدة رفع حظر السفر المفروض على بعض دول إفريقيا، حيث ظهر المتحور الجديد للمرة الأولى، لكن في إطار زمني معقول.

وتابع: «تم تقديم هذا الحظر عندما لم نعرف شيئا ولم نفهم ما كان يحدث، ولم نشهد سوى قفزة حادة في الحالات في جنوب إفريقيا، ولذلك كان يجب أن يمنحنا الحظر الوقت لفهم ما كان يحدث».

وأوضح: «نتلقى المزيد والمزيد من المعلومات حول حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في بلادنا وخارجها نقوم بتحليلها بدقة وبشكل يومي».

وتم تسجيل أول حالة إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد في الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا، مع عودة المريض من رحلة من جنوب إفريقيا في الـ22 من نوفمبر الماضي. وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن المريض تلقى التطعيم بالكامل ضد فيروس «كوفيد19» وتم عزله.