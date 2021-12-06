كورونا بالدول العربية: ليبيا أكثر الإصابات.. والبحرين والإمارات صفر وفيات

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تصدرت ليبيا الدول العربية في تسجيل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما شهدت البحرين والإمارات عدم تسجيل أية وفيات مرتبطة بالإصابة بالفيروس.

سجل مركز مكافحة الأمراض الليبي 709 إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 374 ألفا و989 حالة، و2705 حالات شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 355 ألفا و121 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 5 آلاف و493 حالة عقب تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

في الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 742 ألفا و328 حالة، كما تم تسجيل شفاء 75 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 737 ألفا و330 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 2148 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة بالفيروس.

في البحرين، سجلت وزارة الصحة 31 إصابة جديدة، وشفاء 38 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 276 ألفا و96 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

في العراق، سجلت وزارة الصحة 457 إصابة جديدة، و12 وفاة، وتماثل 839 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و84 ألفا و346 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و885 حالة، والشفاء إلى مليونين و50 ألفا و33 حالة.

في السعودية، سجلت وزارة الصحة، 35 إصابة جديدة وحالتي وفاة، و45 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و912 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و844 حالة، والشفاء إلى 539 ألفا و56 حالة.