رئيس الاتحاد الآسيوي: الحدث العالمي “فورمولا 1” يعكس الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد

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رفع معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة النجاح الكبير للمملكة العربية السعودية في استضافة و تنظيم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 لعام 2021.

وشهد معاليه فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الذي أقيم مساء أمس الأحد على حلبة الكورنيش بمدينة جدة.

وأكد معاليه أن النجاح الباهر في استضافة المملكة لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 ينسجم مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على صعيد ترسيخ مكانة المملكة المتميزة على الساحة الدولية وتأكيد جدارتها في احتضان الأحداث الرياضية الكبرى.

وثمن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعوته الكريمة لحضور سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ،مشيداً بجهود سموه الواضحة في تهيئة البيئة المثالية لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير.

ونوه بمشروع حلبة الكورنيش بمدينة جدة التي تم إنجازها بوقت قياسي، مشيداً بما أظهرته الكوادر التنظيمية للسباق من احترافية وكفاءة عالية ترجمت على أرض الواقع ما تتحلى به من قدرات فذة كان لها أطيب الأثر في نفوس مرتادي السباق وضيوف المملكة من مختلف أنحاء العالم.