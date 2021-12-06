احدث الأخبار

المركز الوطني للأرصاد: ضباب على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 رئيس الاتحاد الآسيوي: الحدث العالمي “فورمولا 1” يعكس الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد
أبرز المواد
 مصر تسجل 902 إصابة جديدة بكوفيد 19
أبرز المواد
 كورونا بالدول العربية: ليبيا أكثر الإصابات.. والبحرين والإمارات صفر وفيات
أبرز المواد
 كويتي يكتشف أنه متوفى منذ 25 عاما
أبرز المواد
 فاوتشي: لم يثبت بعد أن متحور “أوميكرون” أخطر من كورونا
أبرز المواد
 وزير الاستثمار يستقبل وزير التجارة الخارجية والاستقطاب الفرنسي
أبرز المواد
 أمير القصيم يدعو رجال الأعمال ومؤسسات القطاع لتقديم الامتيازات والخصومات للمتطوعين والمتطوعات
أبرز المواد
 فيديو| وزير التعليم الباكستاني يشيد بنجاح المملكة في التعليم عن بُعد ونموذج “مدرستي”
أبرز المواد
 شرطة الباحة تقبض على مواطن أتلف جهازي رصد آلي “ساهر”
أبرز المواد
 وزير الرياضة يرفع الشكر لولي العهد على تشريفه سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1
أبرز المواد
 باحثون يطورون مادة عازلة للمباني من الفشار
أبرز المواد
عاجل

البريطاني لويس هاميلتون يفوز بـ جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1

المركز الوطني للأرصاد: ضباب على منطقة المدينة المنورة

المركز الوطني للأرصاد: ضباب على منطقة المدينة المنورة

أبرز المواد
رئيس الاتحاد الآسيوي: الحدث العالمي “فورمولا 1” يعكس الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد

رئيس الاتحاد الآسيوي: الحدث العالمي “فورمولا 1” يعكس الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد

أبرز المواد
مصر تسجل 902 إصابة جديدة بكوفيد 19

مصر تسجل 902 إصابة جديدة بكوفيد 19

أبرز المواد
كورونا بالدول العربية: ليبيا أكثر الإصابات.. والبحرين والإمارات صفر وفيات

كورونا بالدول العربية: ليبيا أكثر الإصابات.. والبحرين والإمارات صفر وفيات

أبرز المواد

رئيس الاتحاد الآسيوي: الحدث العالمي “فورمولا 1” يعكس الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد

رئيس الاتحاد الآسيوي: الحدث العالمي “فورمولا 1” يعكس الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد
https://almnatiq.net/?p=1079278
المناطق_واس

رفع معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة النجاح الكبير للمملكة العربية السعودية في استضافة و تنظيم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 لعام 2021.

وشهد معاليه فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الذي أقيم مساء أمس الأحد على حلبة الكورنيش بمدينة جدة.
وأكد معاليه أن النجاح الباهر في استضافة المملكة لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 ينسجم مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على صعيد ترسيخ مكانة المملكة المتميزة على الساحة الدولية وتأكيد جدارتها في احتضان الأحداث الرياضية الكبرى.

وثمن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعوته الكريمة لحضور سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ،مشيداً بجهود سموه الواضحة في تهيئة البيئة المثالية لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير.

ونوه بمشروع حلبة الكورنيش بمدينة جدة التي تم إنجازها بوقت قياسي، مشيداً بما أظهرته الكوادر التنظيمية للسباق من احترافية وكفاءة عالية ترجمت على أرض الواقع ما تتحلى به من قدرات فذة كان لها أطيب الأثر في نفوس مرتادي السباق وضيوف المملكة من مختلف أنحاء العالم.

روابط ذات صلة

وزير الرياضة يرفع الشكر لولي العهد على تشريفه سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1

وزير الرياضة يرفع الشكر لولي العهد على تشريفه سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1
فيديو.. لقاء سمو ولي العهد ووزير الرياضة وعبد العزيز بن فهد يتصدر  تويتر

فيديو.. لقاء سمو ولي العهد ووزير الرياضة وعبد العزيز بن فهد يتصدر  تويتر
وزير الرياضة عن حضور ولي العهد لـ فورمولا 1 : “حافز وشرف ودعم”

وزير الرياضة عن حضور ولي العهد لـ فورمولا 1 : “حافز وشرف ودعم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة