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العثور على قرط ذهبي نادر يعود للقرن الحادي عشر في الدنمارك

العثور على قرط ذهبي نادر يعود للقرن الحادي عشر في الدنمارك
https://almnatiq.net/?p=1079284
المناطق_وكالات

أعلن المتحف الوطني الدنماركي، ، أنه تم العثور على قرط ذهبي نادر، يعود للقرن الحادي عشر، يفترض أنه من الشرق الأوسط.

وتم العثور على هذا القرط الذهبي على أيدي فرانتس فوجل فيستيرجارد، بالاستعانة بجهاز الكشف عن المعادن، في حقل بمنطقة “ويست جوتلاند”.

وهذا أول اكتشاف لشيء من هذا القبيل، في الدول الاسكندنافية، طبقا لما ذكره متحف كوبنهاجن في بيان.

وسيتم عرض القرط في المتحف، اعتبارا من غد الاثنين.

وقال بيتر بنتز، الخبير في المتحف “إنه أمر فريد من نوعه تماما بالنسبة لنا. نحن نعرف 10 إلى 12 عينة أخرى، بمختلف أنحاء العالم ولم نجد واحدة مثل تلك في الدول الاسكندنافية”.

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