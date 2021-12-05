الحصيني: البداية الفعلية للشتاء الثلاثاء المقبل

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تدخل المملكة مربعانية الشتاء هذا العام الثلاثاء المقبل ليصبح البداية الفعلية لموسم الشتاء وانخفاض دراجات الحرارة.

وقال “الحصيني” إن بداية المربعانية ستكون يوم الثلاثاء المقبل 1443/5/3هـ، وأول أيام المربعانية هي البداية الفعلية للشتاء ومدتها ٣٩ يومًا، مشيرًا إلى أن دخول الشتاء فلكياً – وهو الانقلاب الشتوي – في السعودية والنصف الشمالي من الكرة الأرضية سيحدث -إن شاء الله- يوم الثلاثاء 1443/5/17هـ الموافق 21 ديسمبر الجاري، أول المربعانية، ويمكن اعتباره امتداداً للوسم.

وأشار “الحصيني”، إلى أن موسم المربعانية سيتخلله 3 نجوم وهي: الإكليل ١٣ يوماً والقلب ١٣ يوماً والشولة ١٣ يوماً، ومجموعها بالجملة ٣٩ يوماً، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد وخاصةً إذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري.