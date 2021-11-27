5 من فوائد الرمان للمعدة والقولون.. تعرف عليها

عرف الرمان بفوائده العديدة والعظيمة على الصحة، نظراً لاحتواءه على العديد من مضادات الأكسدة، والعناصر الغذائية المهمة، وسنتحدث في هذا المقال حول فوائد الرمان للمعدة.
كشفت دراسة حديثة، أجراها الباحثون بجامعة، أن الرمان يساهم في تخفيف أعراض مرض الأمعاء الالتهابي، والذي يشمل إما داء كرون أو التهاب القولون التقرحي، ويسبب التهابات بالجهاز الهضمي والمريء والمعدة والأمعاء.
ينتج الجسم مركب أيضي يسمى “urolithin A” بسبب التفاعل بين بكتيريا الأمعاء وبعض مركبات البوليفينول الموجودة في الرمان وفواكه أخرى مثل التوت.
ويتفاعل حمض الإيلاجيك المتوافر في الرمان والفراولة والتوت وغيرهم مع سلالة INIA P815 من بكتيريا بيفيدوباكتيريوم (Bifidobacterium
pseudocatenulatum)، ومن ثم يتم إطلاق مركب urolithin A بالجسم.
ويساعد مركب “urolithin A” على تخفيف والوقاية من التهاب الأمعاء والتخلص من السموم، بفعل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.
وقال الباحثون إن الرمان وغيره من الفواكه التي تؤدي لإطلاق مركب urolithin A في الأمعاء تساعد على اختفاء أعراض التهاب القولون التفرحي أو تقليلها بشكل كبير.
كم ثمرة رمان تحتاجها يوميًا؟
يمكن تناول كوب من عصير الرمان دون إضافة سكر في اليوم، مع العلم أن هذا العصير الطازج تدوم صلاحيته 3 أيام عند وضعه في الثلاجة، وفي حال تخزينه في الفريزر، تستمر صلاحيته لمدة 6 أشهر فقط.
ويمكن تناول تلك الحبوب الصغيرة الطازجة، بحيث لا تتعدى الكمية الواجب تناولها في اليوم الواحد 2 كوب صغير فقط.
ويفضل إضافة حبوب الرمان إلى العديد من الأطباق اليومية مثل السلطة والشوفان والزبادي وغيرها للحصول على المزيد من العناصر الغذائية.
وحول ما يتردد عن مخاطر تناول بذور الرمان، فلا يوجد دليل علمي على صحة ذلك، إلا أن الإفراط في تناول الرمان يوميًا (بحيث يتعدى تناول ثمرة واحدة متوسطة الحجم) يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي، من بينها الإمساك المزمن وألم البطن وانسداد الأمعاء على المدى الطويل.
ولا يجب إضافة السكر إلى الرمان، منعًا لاكتساب مزيد من السعرات الحرارية وزيادة الوزن وارتفاع نسبة السكر في الدم، في حين يعد الرمان منخفض السعرات الحرارية (234 سعر حراري في الثمرة الواحدة)، كما يحتوي على الألياف (بنسبة 50% من الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم) التي تزيد الشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالي تقل كمية الطعام التي يمكن تناولها واكتساب عدد أقل من السعرات الحرارية وحرق الدهون بشكل فعال.
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