5 من فوائد الرمان للمعدة والقولون.. تعرف عليها

المناطق_الرياض

عرف الرمان بفوائده العديدة والعظيمة على الصحة، نظراً لاحتواءه على العديد من مضادات الأكسدة، والعناصر الغذائية المهمة، وسنتحدث في هذا المقال حول فوائد الرمان للمعدة.

كشفت دراسة حديثة، أجراها الباحثون بجامعة، أن الرمان يساهم في تخفيف أعراض مرض الأمعاء الالتهابي، والذي يشمل إما داء كرون أو التهاب القولون التقرحي، ويسبب التهابات بالجهاز الهضمي والمريء والمعدة والأمعاء.

ينتج الجسم مركب أيضي يسمى “urolithin A” بسبب التفاعل بين بكتيريا الأمعاء وبعض مركبات البوليفينول الموجودة في الرمان وفواكه أخرى مثل التوت.

ويتفاعل حمض الإيلاجيك المتوافر في الرمان والفراولة والتوت وغيرهم مع سلالة INIA P815 من بكتيريا بيفيدوباكتيريوم (Bifidobacterium pseudocatenulatum)، ومن ثم يتم إطلاق مركب urolithin A بالجسم.

ويساعد مركب “urolithin A” على تخفيف والوقاية من التهاب الأمعاء والتخلص من السموم، بفعل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

وقال الباحثون إن الرمان وغيره من الفواكه التي تؤدي لإطلاق مركب urolithin A في الأمعاء تساعد على اختفاء أعراض التهاب القولون التفرحي أو تقليلها بشكل كبير.