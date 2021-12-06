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“أوميكرون” ينتشر في ثلث الولايات الأمريكية

“أوميكرون” ينتشر في ثلث الولايات الأمريكية

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“أوميكرون” ينتشر في ثلث الولايات الأمريكية

“أوميكرون” ينتشر في ثلث الولايات الأمريكية
https://almnatiq.net/?p=1079298
المناطق_وكالات
قال مسؤولون صحيون أمريكيون، اليوم الأحد، إن أوميكرون، سلالة فيروس كورونا الجديدة، انتشرت في نحو ثلث الولايات الأمريكية.
ورغم أن ظهور السلالة الجديدة أثار الانزعاج في أنحاء العالم، فإن منظمة الصحة العالمية، أعلنت، الجمعة الماضي، أنه ليس لدى المنظمة بيانات حتى الآن عن وفيات بسبب “أوميكرون”، لكنها اعتبرتها “مقلقة”.
وتشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة “أوميكرون” أكثر عدوى من السلالات الأخرى.
لكن المسؤولون الأمريكيون أكدوا في الوقت ذاته، أن سلالة دلتا ما زالت تمثل أغلب إصابات كوفيد-19 مع زيادة عدد الحالات على مستوى البلاد، وفقا لرويترز.
وفي ذات الصدد، قال أنتوني فاوتشي كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لقناة سي.إن.إن التلفزيونية،حتى الآن لا يبدو أنها تسبب درجة خطيرة من حدة المرض.. من المبكر للغاية استخلاص نتائج محددة وإنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الدراسة.
وأضاف فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، إنه يأمل أيضا في أن ترفع الولايات المتحدة الحظر الذي فرضته على المسافرين من الجنوب الأفريقي في غضون “فترة معقولة من الوقت”.

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