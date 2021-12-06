“أوميكرون” ينتشر في ثلث الولايات الأمريكية

لكن المسؤولون الأمريكيون أكدوا في الوقت ذاته، أن سلالة دلتا ما زالت تمثل أغلب إصابات كوفيد-19 مع زيادة عدد الحالات على مستوى البلاد، وفقا لرويترز.

وفي ذات الصدد، قال أنتوني فاوتشي كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لقناة سي.إن.إن التلفزيونية،حتى الآن لا يبدو أنها تسبب درجة خطيرة من حدة المرض.. من المبكر للغاية استخلاص نتائج محددة وإنه ما زالت هناك حاجة لمزيد من الدراسة.

وأضاف فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، إنه يأمل أيضا في أن ترفع الولايات المتحدة الحظر الذي فرضته على المسافرين من الجنوب الأفريقي في غضون “فترة معقولة من الوقت”.