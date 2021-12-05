«مديرية السجون» تبدأ تشغيل مراكز «فجر وإشراقة وثقة» التأهيلية بمختلف المناطق

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بدأت المديرية العامة للسجون، في تشغيل عدد من المراكز التأهيلية التخصصية في مختلف مناطق المملكة، لتأهيل من دخل السجن لأول مرة وممن يعانون من الإدمان وتهيئة النزلاء للاندماج بالمجتمع.

وأوضحت مديرية السجون، في بيان لها عبر تويتر، أن تلك المراكز تأتي ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية للمديرية لتقليل نسبة العودة إلى الجريمة، وتشمل هذه المراكز (مركز فجر ومركز إشراقة ومركز ثقة).

حيث يعمل مركز (فجر) التأهيلي على أسس علمية تعد الأولى من نوعها في التأهيل الإصلاحي في المؤسسات العقابية، لمعالجة ظاهرة العودة إلى الجريمة، بواسطة فريق عمل مؤهل أكاديميًا وعملية، ويستهدف المركز من دخل السجن لأول مرة من النزلاء بهدف دعمهم وتجنيبهم صدمة السجن والآثار السلوكية والنفسية والأسرية والاجتماعية التي قد تلحق بهم.

أما مركز (إشراقة) فيسهم في تعديل سلوك المستفيدين ممن يعانون من الإدمان ومساعدتهم على التعافي النفسي والبدني، من خلال البرامج العلاجية التاهيلية والنفسية والاجتماعية، والتي تقوم على أسلوب علمي ومنهجي يبعث الثقة ويزرع الانضباط والجدية، كما يزود المستفيدين بمهارات التخطيط المستقبلي.

وأضافت مديرية السجون، أن مركز (ثقة) يعمل على تهيئة النزيل الذي تبقى على محكوميته سنة فأقل، لإعادة اندماجه في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل الإفراج عنه، وفق برامج الرعاية اللاحقة على عدة مراحل، تتضمن التأهيل والتدريب والتشغيل والتوظيف.