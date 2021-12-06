رصد المتحور «أوميكرون» في 15 ولاية أمريكية.. ومسؤولة: دلتا الأخطر

المناطق _ وكالات

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن رصد المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» في 15 ولاية أمريكية حتى الآن، مشيرة إلى أن السلالة دلتا ما زالت تمثل غالبية حالات كورونا على مستوى البلاد.

وقالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، في تصريحات صحفية: «نعلم أن لدينا العشرات من حالات الإصابة ونحن نتابعها عن كثب. ونسمع كل يوم عن المزيد والمزيد من حالات الاشتباه، لذا من المحتمل أن تحدث زيادة في عدد الحالات، ولا تزال هناك حاجة إلى إضافة مزيد من البيانات»، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».

وأضافت والينسكي أن المتحور دلتا مسؤول عن معظم حالات الإصابة في الولايات المتحدة، وفي ظل قناعات العاملين في قطاع الصحة بأن اللقاحات تحد من دخول المستشفى والوفاة، يأمل مسؤولو الصحة أن يخفف ذلك من تأثير أوميكرون أيضًا.

وأوضحت أن من بين 90 إلى 100 ألف حالة إصابة يوميًّا، 99.9 بالمئة منهم مصابون بالمتحور دلتا، مؤكدة أن «مشكلتنا الآن في أميركا هي المتحور دلتا».

وسجلت 15 ولاية على الأقل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون، ومن هذه الولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وهاواي وماريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا وميزوري ونبراسكا ونيوجيرزي ونيويورك وبنسلفانيا ويوتا وواشنطن وويسكونسن.

وسجلت لويزيانا أيضا حالة اشتباه، بينما كان الشخص المشتبه إصابته في نيوجيرزي قد سافر سابقا أيضًا إلى جورجيا، والتي أبلغت أيضًا عن حالة إصابة.