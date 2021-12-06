رصد المتحور «أوميكرون» في 15 ولاية أمريكية.. ومسؤولة: دلتا الأخطر

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن رصد المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» في 15 ولاية أمريكية حتى الآن، مشيرة إلى أن السلالة دلتا ما زالت تمثل غالبية حالات كورونا على مستوى البلاد.
وأضافت والينسكي أن المتحور دلتا مسؤول عن معظم حالات الإصابة في الولايات المتحدة، وفي ظل قناعات العاملين في قطاع الصحة بأن اللقاحات تحد من دخول المستشفى والوفاة، يأمل مسؤولو الصحة أن يخفف ذلك من تأثير أوميكرون أيضًا.
وسجلت 15 ولاية على الأقل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون، ومن هذه الولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وهاواي وماريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا وميزوري ونبراسكا ونيوجيرزي ونيويورك وبنسلفانيا ويوتا وواشنطن وويسكونسن.
وسجلت لويزيانا أيضا حالة اشتباه، بينما كان الشخص المشتبه إصابته في نيوجيرزي قد سافر سابقا أيضًا إلى جورجيا، والتي أبلغت أيضًا عن حالة إصابة.
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