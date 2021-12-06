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ما حكم من تصدق بمال استدان به من شخص متوفي.. الشيخ المنيع يجيب

ما حكم من تصدق بمال استدان به من شخص متوفي.. الشيخ المنيع يجيب
https://almnatiq.net/?p=1079327
المناطق _ متابعات

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بين سليمان المنيع، حكم الاقتراض من أحد الأقارب، ثم التصدق به بعد وفاته.

وقال، في مقابلة له مع برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الإخبارية»، إنه لا يجوز أن يتصدق شخص بمال شخص آخر متوفي دون الرجوع إلى الورثة.

وأوضح، اليوم الأحد، أن التصرف السليم هو إعادة المال إلى ورثة المتوفي وهم أصحاب الحق في تحديد مصيره، إما التصدق به أو توزيعه بينهم حسب النصاب الشرعي.

وقال: «لا تبرأ ذمة الشخص الذي يتصدق بمال متوفي دون الرجوع إلى ورثته؛ لأنه لا يملك تفويضًا للتصرف في هذا الدين».

وأضاف: «لا تبرأ ذمة هذا الشخص حتى لو أقدم على هذا التصرف جهلًا منه.. ينبغي البحث عن الورثة ورد هذا الدين إليهم ليتم التوزيع بينهم».

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