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أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بتعليم ينبع ينتظمون على مقاعدهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني

أكثر من 75 ألف طالب وطالبة بتعليم ينبع ينتظمون على مقاعدهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني
https://almnatiq.net/?p=1079330
المناطق _واس

انتظم أمس أكثر من 75 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها مع بداية أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في المرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما يواصل طلاب الطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية دراستهم عبر منصتي روضتي ومدرستي ، في ظل خطة تربوية منظمة وترتيبات متكاملة لبداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي بنجاح، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.

حيث انتظم الطلاب في المحافظة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في صفوف الدراسة حضوريًا ممن تلقوا الجرعتين، فيما يستكمل الطلاب والطالبات (الذين لم يكملوا الجرعتين) إضافة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال تعليمهم عن بعد عبر منصتي «مدرستي» و «روضتي».

ورحب مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي بعودة الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية، داعيًا الله لهم بفصل دراسي آمن مليء بالجد والاجتهاد ومكلل بالنجاح .

وأكد العطوي أن إدارة التعليم استكملت جميع الترتيبات من أجل تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لعودة الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة، والتأكد من وصول المقررات المدرسية لجميع المدارس بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها .

فيما أشارت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي إلى أن مشرفي ومشرفات التعليم بالمحافظة واصلوا جولاتهم التفقدية للمدارس في اليوم الأول من بداية الفصل الدراسي الجديد؛ لمشاركة الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية عودتهم الحضورية، ومتابعة التزام المدارس بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة خلال اليوم الدراسي، والوقوف على سير العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال عبر المنصات التعليمية.

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