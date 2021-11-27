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هل تؤدي مكملات البوتاسيوم إلى انخفاض ضغط الدم؟.. «23 دراسة طبية» تجيب

هل تؤدي مكملات البوتاسيوم إلى انخفاض ضغط الدم؟.. «23 دراسة طبية» تجيب

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هل تؤدي مكملات البوتاسيوم إلى انخفاض ضغط الدم؟.. «23 دراسة طبية» تجيب

هل تؤدي مكملات البوتاسيوم إلى انخفاض ضغط الدم؟.. «23 دراسة طبية» تجيب
https://almnatiq.net/?p=1079336
المناطق _ متابعات

كشفت «الخدمة الصحية الوطنية البريطانية»، عن أنه من خلال مراجعة 23 دراسة طبية، فإن مكملات البوتاسيوم تؤدي إلى انخفاض متواضع لكنه ملحوظ في ضغط الدم المرتفع.

 

وأضافت الخدمة الصحية الوطنية، أن إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة يمكن أن يساعد في بعض الأحيان في تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والمساعدة في خفض ضغط الدم إذا كان مرتفعًا بالفعل، وفقًا لـ«سبوتنيك».

 

وأشارت إلى أن «الحمية الغذائية» تعتبر أحد العلاجات الأكثر فعالية لارتفاع ضغط الدم، كما قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى تناول دواء أو أكثر لوقف ارتفاع ضغط الدم لديهم.

 

ونصحت الخدمة الصحية الوطنية، جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا، بإجراء فحص ضغط الدم كل خمس سنوات على الأقل.

كما أوصت بإجراء  بعض التغييرات على نمط الحياة، والتي قد تساعد في منع او خفض ضغط الدم المرتفع، مثل: تقليل كمية الملح، واتباع نظام غذائي صحي، وتقليل الكحول، وفقدان الوزن لمن يعانون من زيادته، وتقليل استهلاك الكافيين، والتوقف عن التدخين.

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