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تغطية اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول يبلغ 442.5%

تغطية اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول يبلغ 442.5%
https://almnatiq.net/?p=1079339
المناطق _ متابعات

بلغت نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في طرح مجموعة تداول السعودية 442.5%.

 

وأعلنت، اليوم الإثنين، شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة جي بي مورجان العربية السعودية وسيتي جروب العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لمجموعة تداول السعودية القابضة عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد.

 

وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 11.5206% على أساس تناسبي.

 

 

وبلغ عدد المشاركين الأفراد في الطرح 598,327 فرد، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 5.02 مليار ريال. وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 8 ديسمبر 2021.

 

وانتهت الخميس الماضي، مرحلة اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول السعودية؛ حيث تم تخصيص 10.80 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

 

كانت فترة اكتتاب الأفراد قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 30 نوفمبر 2021 ولمدة 3 أيام حتى الخميس 2 ديسمبر 2021.

 

وأعلن مديرو طرح مجموعة تداول السعودية، الاثنين الماضي، إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ105 ريالات سعودية للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 121 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

 

وكانت مجموعة تداول السعودية، حددت نطاقًا سعريًا استرشاديًا للطرح العام الأولي بين 95 و105 ريالات للسهم.

 

واقتصرت المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

 

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