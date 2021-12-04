احدث الأخبار

«مؤسسة الحبوب» ترسي الدفعة السابعة والأخيرة من القمح المستورد بـ689 ألف طن
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يبحث الجوانب السياسية والاقتصادية المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة
أبرز المواد
 بدءًا من سلطنة عُمان.. ولي العهد يبدأ جولة خليجية
أهم الاخبار
 الهلال الأحمر بحائل يجهز 10 سيارات إسعاف للمشاركة برالي حائل تويوتا الدولي 2021
أبرز المواد
 صحة القريات تنفذ 5670 جولة رقابية على المنشآت الصحية الخاصة
أبرز المواد
 ديمبلي يقترب من الرحيل عن برشلونة
أبرز المواد
 شاهد || تحديث معايير حالة “محصن” للقادمين للمملكة بغرض الزيارة والحج والعمرة
أبرز المواد
 لـ3 ليالٍ متتالية.. القمر يلتقي 3 كواكب بسماء السعودية والوطن العربي
أبرز المواد
 للموهوبين السعوديين.. فتح التسجيل في برنامج كتابة السيناريو
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف بالباحة تفعّل حملة “مكارم الأخلاق” في الأندية والصالات الرياضية
أبرز المواد
 صحيفة أمريكية تكشف أول بؤرة لظهور متحور أوميكرون.. ليست جنوب أفريقيا
أبرز المواد
 موعد مباريات اليوم في كأس العرب 2021
أبرز المواد
عاجل

البريطاني لويس هاميلتون يفوز بـ جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1

«مؤسسة الحبوب» ترسي الدفعة السابعة والأخيرة من القمح المستورد بـ689 ألف طن

«مؤسسة الحبوب» ترسي الدفعة السابعة والأخيرة من القمح المستورد بـ689 ألف طن

أبرز المواد
الأمين العام لمجلس التعاون يبحث الجوانب السياسية والاقتصادية المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة

الأمين العام لمجلس التعاون يبحث الجوانب السياسية والاقتصادية المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة

أبرز المواد
بدءًا من سلطنة عُمان.. ولي العهد يبدأ جولة خليجية

بدءًا من سلطنة عُمان.. ولي العهد يبدأ جولة خليجية

أهم الاخبار
الهلال الأحمر بحائل يجهز 10 سيارات إسعاف للمشاركة برالي حائل تويوتا الدولي 2021

الهلال الأحمر بحائل يجهز 10 سيارات إسعاف للمشاركة برالي حائل تويوتا الدولي 2021

أبرز المواد

هيئة الأمر بالمعروف بالباحة تفعّل حملة “مكارم الأخلاق” في الأندية والصالات الرياضية

هيئة الأمر بالمعروف بالباحة تفعّل حملة “مكارم الأخلاق” في الأندية والصالات الرياضية
https://almnatiq.net/?p=1079386
المناطق _ متابعات

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة نشر مضامين حملة “مكارم الأخلاق”. وذلك في الأندية والصالات الرياضية، عبر اللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية، في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة والجهات الحكومية وغير الحكومية.

 

من جانبه أوضح مدير عام الفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن حملة “مكارم الأخلاق” التي دشنتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأطلق أعمالها بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز – حفظه الله -، تعد حملة شاملة لإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك الإسلامي في نفوس المجتمع بكافة شرائحه، وتأتي بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – وفقه الله-.

 

روابط ذات صلة

أهالي جنوب غرب المملكة يستقبلون “البن الخولاني” بالأهازيج

أهالي جنوب غرب المملكة يستقبلون “البن الخولاني” بالأهازيج
فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يقيم لقاءً توجيهياً

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يقيم لقاءً توجيهياً
سمو أمير الباحة يعزي مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة في وفاة والده

سمو أمير الباحة يعزي مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة في وفاة والده

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة