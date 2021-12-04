هيئة الأمر بالمعروف بالباحة تفعّل حملة “مكارم الأخلاق” في الأندية والصالات الرياضية

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فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الباحة نشر مضامين حملة “مكارم الأخلاق”. وذلك في الأندية والصالات الرياضية، عبر اللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية، في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة والجهات الحكومية وغير الحكومية.

من جانبه أوضح مدير عام الفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن حملة “مكارم الأخلاق” التي دشنتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأطلق أعمالها بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز – حفظه الله -، تعد حملة شاملة لإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك الإسلامي في نفوس المجتمع بكافة شرائحه، وتأتي بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – وفقه الله-.