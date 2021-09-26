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للموهوبين السعوديين.. فتح التسجيل في برنامج كتابة السيناريو

للموهوبين السعوديين.. فتح التسجيل في برنامج كتابة السيناريو
https://almnatiq.net/?p=1079391
المناطق _ متابعات

أعلنت مؤسسة مسك الخيرية، وبالتعاون مع هيئة الأفلام، فتح التسجيل في برنامج كتابة السيناريو.

 

وأوضحت «مسك الخيرية»، عبر تويتر، أن برنامج كتابة السيناريو يهدف إلى البحث عن الكُتّاب السعوديين الموهوبين، وتمكين هذا الجيل المبدع من تحقيق طموحه في هذا المجال.

 

وأضافت أن برنامج كتابة السيناريو هو برنامج مكثف لتطوير سيناريو فصير، ويستمر على مدى 12 أسبوعًا، ويرشد هذا البرنامج العملي الاستثنائي المشاركين خلال كل خطوة من خطوات عملية الكتابة، وصياغة أفكار قصصهم في نصوص قابلة للإنتاج السنيمائي.

 

وأشارت «مسك الخيرية» إلى أن باب التقديم مفتوح حاليًا حتى 31 ديسمبر 2021، على أن تبدأ الدراسة في 11 يناير 2022، ويشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية أو أن تكون الأم سعودية، أو وجود زوج أو زوجة سعودية، وألا يقل العمر عن 18 سنة عند بدء البرنامج.

 

وأوضحت «مسك الخيرية»، أنه لمعرفة المزيد من المعلومات حول برنامج كتابة السيناريو، والتقديم في البرنامج من خلال الرابط التالي اضغط هنا:

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