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لـ3 ليالٍ متتالية.. القمر يلتقي 3 كواكب بسماء السعودية والوطن العربي

لـ3 ليالٍ متتالية.. القمر يلتقي 3 كواكب بسماء السعودية والوطن العربي
https://almnatiq.net/?p=1079394
المناطق _ متابعات

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي، مساء اليوم الإثنين، ولثلاث ليالٍ متتالية، زيارة القمر لكوكب الزهرة ثم زحل (7 ديسمبر)، ثم بين زحل والمشتري (8 ديسمبر) ثم المشترى (9 ديسمبر)، وذلك بعد غروب الشمس وبداية الليل، باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

 

وأوضحت فلكية جدة، أن المنظر سيكون في غاية الجمال خاصة أن كوكب الزهرة شديد اللمعان في مرتبه «نجمة المساء»، فمع بداية شهر ديسمبر وصل الكوكب إلى أقصى درجات لمعانه، ومع تقدم الشهر سيزداد الحجم الظاهري لقرص الزهرة وذلك مع تقلص المسافة بينه وبين كوكبنا، لكن في المقابل ستتضاءل إضاءة قرصه بمرور الوقت، وهذا يجعل من شهر ديسمبر أفضل وقت لرصد الزهرة.

 

وأشارت فلكية جدة إلى أن كوكب المشتري هو ثاني المع جسم في سماء المساء خلال شهر ديسمبر بعد كوكب الزهرة، وعند رصده بواسطة المنظار سيظهر كقرص دائري براق وإلى جانبه أقماره الأربعة الكبيرة، وكأنه نظام شمسي مصغر، علمًا بأن مواقع تلك الأقمار تتغير باستمرار؛ بسبب دورانها السريع حول الكوكب.

 

وأضافت فلكية جدة ان كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية باهتة، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية أنه محاط بنظام حلقات رائع، وغالبًا ما يظهر تيتان، وهو أكبر أقماره وأكثرها سطوعًا، في مجال رؤية التلسكوب عند رصد الكوكب.

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