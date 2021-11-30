ديمبلي يقترب من الرحيل عن برشلونة

المناطق _ وكالات

قالت تقارير تليفزيونية إسبانية، إن الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب فريق برشلونة، أبلغ مدربه تشافي هيرنانديز برغبته في الرحيل خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل، ويمتلك عروضًا من عدة فرق في الدوريات الخمسة الكبرى، يأتي في مقدمتها الدوريان الإنجليزي والإيطالي.

وفشل ديمبلي في تقديم المستويات المنتظرة منذ قدومه من بروسيا دورتموند إلى النادي الكتالوني، وذلك بسبب الغياب عن الملاعب للإصابات المتكررة.

وتسعى إدارة برشلونة إلى الاستفادة من اللاعب ماديًا بتسويقه خلال الفترة الحالية، تفاديًا لخروجه في الصيف بشكل مجاني.

ويحتل فريق برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 23 نقطة، بعد سلسلة من النتائج أدت إلى رحيل المدرب الهولندي رونالد كومان.