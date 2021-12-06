احدث الأخبار

«مؤسسة الحبوب» ترسي الدفعة السابعة والأخيرة من القمح المستورد بـ689 ألف طن
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يبحث الجوانب السياسية والاقتصادية المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة
أبرز المواد
 بدءًا من سلطنة عُمان.. ولي العهد يبدأ جولة خليجية
أهم الاخبار
 الهلال الأحمر بحائل يجهز 10 سيارات إسعاف للمشاركة برالي حائل تويوتا الدولي 2021
أبرز المواد
 صحة القريات تنفذ 5670 جولة رقابية على المنشآت الصحية الخاصة
أبرز المواد
 ديمبلي يقترب من الرحيل عن برشلونة
أبرز المواد
 شاهد || تحديث معايير حالة “محصن” للقادمين للمملكة بغرض الزيارة والحج والعمرة
أبرز المواد
 لـ3 ليالٍ متتالية.. القمر يلتقي 3 كواكب بسماء السعودية والوطن العربي
أبرز المواد
 للموهوبين السعوديين.. فتح التسجيل في برنامج كتابة السيناريو
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف بالباحة تفعّل حملة “مكارم الأخلاق” في الأندية والصالات الرياضية
أبرز المواد
 صحيفة أمريكية تكشف أول بؤرة لظهور متحور أوميكرون.. ليست جنوب أفريقيا
أبرز المواد
 موعد مباريات اليوم في كأس العرب 2021
أبرز المواد
عاجل

البريطاني لويس هاميلتون يفوز بـ جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1

«مؤسسة الحبوب» ترسي الدفعة السابعة والأخيرة من القمح المستورد بـ689 ألف طن

«مؤسسة الحبوب» ترسي الدفعة السابعة والأخيرة من القمح المستورد بـ689 ألف طن

أبرز المواد
الأمين العام لمجلس التعاون يبحث الجوانب السياسية والاقتصادية المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة

الأمين العام لمجلس التعاون يبحث الجوانب السياسية والاقتصادية المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة

أبرز المواد
بدءًا من سلطنة عُمان.. ولي العهد يبدأ جولة خليجية

بدءًا من سلطنة عُمان.. ولي العهد يبدأ جولة خليجية

أهم الاخبار
الهلال الأحمر بحائل يجهز 10 سيارات إسعاف للمشاركة برالي حائل تويوتا الدولي 2021

الهلال الأحمر بحائل يجهز 10 سيارات إسعاف للمشاركة برالي حائل تويوتا الدولي 2021

أبرز المواد

بدءًا من سلطنة عُمان.. ولي العهد يبدأ جولة خليجية

بدءًا من سلطنة عُمان.. ولي العهد يبدأ جولة خليجية
https://almnatiq.net/?p=1079410
المناطق _ متابعات

يبدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، جولة خليجية، تشمل سلطنة عُمان، والإمارات، والبحرين وقطر وأخيرًا الكويت، وتأتي تلك الجولة قبيل انعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعقد في الرياض منتصف ديسمبر الجاري.

 

ويبحث ولي العهد، خلال جولته الخليجية، مع ملوك وأمراء دول الخليج، تعزيز التعاون بين دول الخليج، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وتبدأ جولة ولي العهد لدول الخليج، اليوم الإثنين، بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان، يتم خلالها بحث العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وأوضح ديوان البلاط السلطاني العمانين، في بيان له، أن زيارة ولي العهد تأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط البلدين، وتعزيزًا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع الشعبين الشقيقين، واستكمالًا لما أسفر عنه اللقاء بين السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في شهر يوليو الماضي.

 

ووفقًا لبرنامج الزيارة، يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السلطان هيثم بن طارق؛ حيث سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل الاستثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في «الدقم» والتعاون في قطاع الطاقة.

 

ويواكب زيارة ولي العهد إلى سلطنة عمان، انطلاق ملتقي اقتصادي (سعودي عماني) يضم وزراء وممثلين عن القطاع الخاص في البلدين، ويتضمن توقيع مذكرات تفاهم في عدة مجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

روابط ذات صلة

تزامنًا مع زيارة ولي العهد.. ملتقى اقتصادي «سعودي عماني» وتوقيع مذكرات تفاهم

تزامنًا مع زيارة ولي العهد.. ملتقى اقتصادي «سعودي عماني» وتوقيع مذكرات تفاهم
الأكثر تداولا|| #حبيب_الشعب.. نشطاء تويتر يحتفون بزيارة ولي العهد سباق «فورمولا1»

الأكثر تداولا|| #حبيب_الشعب.. نشطاء تويتر يحتفون بزيارة ولي العهد سباق «فورمولا1»
رئيس الاتحاد الآسيوي: الحدث العالمي “فورمولا 1” يعكس الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد

رئيس الاتحاد الآسيوي: الحدث العالمي “فورمولا 1” يعكس الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة