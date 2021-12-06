بدءًا من سلطنة عُمان.. ولي العهد يبدأ جولة خليجية

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يبدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، جولة خليجية، تشمل سلطنة عُمان، والإمارات، والبحرين وقطر وأخيرًا الكويت، وتأتي تلك الجولة قبيل انعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعقد في الرياض منتصف ديسمبر الجاري.

ويبحث ولي العهد، خلال جولته الخليجية، مع ملوك وأمراء دول الخليج، تعزيز التعاون بين دول الخليج، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية والدولية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتبدأ جولة ولي العهد لدول الخليج، اليوم الإثنين، بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان، يتم خلالها بحث العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح ديوان البلاط السلطاني العمانين، في بيان له، أن زيارة ولي العهد تأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط البلدين، وتعزيزًا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع الشعبين الشقيقين، واستكمالًا لما أسفر عنه اللقاء بين السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في شهر يوليو الماضي.

ووفقًا لبرنامج الزيارة، يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السلطان هيثم بن طارق؛ حيث سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل الاستثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في «الدقم» والتعاون في قطاع الطاقة.

ويواكب زيارة ولي العهد إلى سلطنة عمان، انطلاق ملتقي اقتصادي (سعودي عماني) يضم وزراء وممثلين عن القطاع الخاص في البلدين، ويتضمن توقيع مذكرات تفاهم في عدة مجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.