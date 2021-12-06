الأمين العام لمجلس التعاون يبحث الجوانب السياسية والاقتصادية المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة

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بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الجوانب السياسية والاقتصادية المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه اليوم بمكتبه بمقر الأمانة سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة العربية السعودية ونج تشاو مينج.

وتناول اللقاء مناقشة سير العمل في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الطرفين في عام 2008م، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين الطرفين، واغتنام الفرص المتاحة لتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري خدمة للمصالح المشتركة.