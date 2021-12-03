«مؤسسة الحبوب» ترسي الدفعة السابعة والأخيرة من القمح المستورد بـ689 ألف طن

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، إتمام إجراءات ترسية الدفعة السابعة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (689,000) طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وقال محافظ مؤسسة الحبوب، المهندس أحمد الفارس (في بيان عبر موقع المؤسسة الإلكتروني)، إن وصول الدفعة السابعة والاخيرة المتعاقد عليها هذا العام، يكون خلال شهر يوليو 2022م بواقع (11) باخرة موزعة كالتالي: (3) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (186) ألف طن، و(5) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (314) ألف طن، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (189) ألف طن.

وأضاف انه تمت دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها (13) شركة للمنافسة وتم الترسية على (4) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا للشحنات المطلوبة.

وأشار المهندس الفارس، إلى انه بترسيه الدفعة السابعة والأخيرة لهذا العام (2021م) تكون مؤسسة الحبوب، تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (4) ملايين طن قمح مستورد، فيما تم شراء نحو (576) ألف طن قمح محلي من المزارعين لهذا الموسم، لتبلغ بذلك إجمالي مشتريات المؤسسة من القمح هذا العام نحو (4.6) مليون طن، منها نحو (2) مليون طن سيتم توريدها خلال العام المقبل (2022).