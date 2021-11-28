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أمانة عسير تواصل إعادة تأهيل طريق التعاون ضمن مشروعاتها لرفع كفاءة الطرق

أمانة عسير تواصل إعادة تأهيل طريق التعاون ضمن مشروعاتها لرفع كفاءة الطرق
https://almnatiq.net/?p=1079449
أمانة منطقة عسير – المركز الإعلامي

تواصل أمانة منطقة عسير أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق التعاون الرابط بين طريقي الملك فهد و طريق الطائف أحد أهم محاور الحركة الرئيسية بمدينة أبها.

و يأتي ذلك ضمن عددٍ من المشروعات التنموية التي تهدف من خلالها الأمانة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية لتتواكب مع وتيرة التنمية والزيادة السكانية بالمدينة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، بأنه تم بدء العمل على إعادة التأهيل والتطوير للطريق من خلال ٣مراحل عمل بطول إجمالي 9 كم و قد تم الانتهاء من المرحلة الأولى و جاري استكمال بقية المراحل .

و أشار الحميدي الى أن اعمال إعادة التأهيل تشمل اعادة السفلته والأرصفة ودهانات الخطوط الارضية واللوحات الارشادية مضيفا بأن الأمانة لديها خطة الى إعادة تأهيل الطرق الرئيسة التي تحتاج الى إعادة تأهيل وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري المنبثقة من اعمال تحسين المشهد الحضري الذي يحظى بإشراف ومتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة عسير .

كما بين بأن العمل يسير بشكل جيد وسيتم الانتهاء من كامل المشروع وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

 

 

 

 

 

 

 

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