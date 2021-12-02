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صافي شراء الأجانب في الأسهم السعودية يسجل 265 مليون ريال في أسبوع

صافي شراء الأجانب في الأسهم السعودية يسجل 265 مليون ريال في أسبوع
https://almnatiq.net/?p=1079460
المناطق _ متابعات

سجل المستثمرون الأجانب والخليجيون صافي شراء من خلال تعاملاتهم في سوق الأسهم السعودية «تداول» في الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر، مقابل صافي بيع للسعوديين.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لشركة تداول السعودية، سجل الأجانب والخليجيون صافي مشتريات بقيمة 265.087 مليون ريال و158.574 مليون ريال على التوالي، مقابل صافي بيع للسعوديين بقيمة 423.661 مليون ريال.

وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب، في الأسبوع الماضي، 7.139 مليار ريال، تمثل 19.77% من مجمل مشتريات المستثمرين في الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي للسوق «تاسي»، مقابل مبيعات بقيمة 6.87 مليار ريال تشكل 19.04% من عمليات البيع بالسوق خلال الأسبوع.

وشهدت تعاملات الأجانب تسجيل المستثمرين المؤهلين صافي شراء بقيمة 487.569 مليون ريال، فيما سجلت اتفاقيات المبادلة صافي بيع بلغ 222.936 مليون ريال.

وعلى مستوى الخليجيين، بلغ إجمالي الشراء من جانبهم 549.281 مليون ريال، مقابل مبيعات بـ390.707 مليون ريال.

وفي المقابل، كانت مبيعات السعوديين البالغة 28.84 مليار ريال (تمثل 79.88% من إجمالي البيع خلال الأسبوع)، أعلى من مشترياتهم البالغة 28.415 مليار ريال (تعادل 78.70% من مشتريات المستثمرين الإجمالية).

وضغطت تعاملات الأفراد على تعاملات السعوديين من خلال تسجيل صافي شراء بقيمة 26.100 مليار ريال مقابل 26.670 مليار ريال مبيعات بصافي بيع بلغ 470.565 مليون ريال.

وفي المقابل بلغ صافي مشتريات المؤسسات نحو 46.903 مليون ريال من خلال مشتريات بقيمة 2.315 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 2.268 مليار ريال.

وتراجع المؤشر العام للسوق «تاسي» نحو 3.7%، خلال الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر، في أعلى خسائر أسبوعية للمؤشر منذ نهاية شهر أكتوبر 2020؛ ليفقد 416.66 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 10,882.79 نقطة.

وبلغت الخسائر السوقية 236.86 مليار ريال؛ ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ«تداول» إلى 9.72 تريليون ريال، مقابل 9.96 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي

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