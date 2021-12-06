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فتاة تتحدى الإعاقة وتتغلب على صقارين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

فتاة تتحدى الإعاقة وتتغلب على صقارين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
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المناطق_واس

تحدّت الصقارة هديل سالم المطيري إعاقتها، وتمكنت عبر هوايتها وشغفها بعالم الصقور من المشاركة بمسابقة الملواح ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، لتحقق مركزًا متقدمًا يمنح صاحبه جائزة مالية.

 

وكانت المطيري قد شاركت أمس، بصقرين في شوط جير شاهين قرناس ملاك سعوديين، أحرزت من خلال صقرها ” أنا أقدر” المركز الثامن، بعد أن قطع الطير مسافة الملواح بزمن 17.944 ثانية، ونافست أكثر من 60 صقارًا شاركوا في شوط المسابقة.

كما شاركت الصقارة بصقر آخر في الشوط نفسه حمل اسم (بنت السعودية)، لم يحالفه الحظ بالتأهل، لكنه شكل بداية قوية لصقارة تشارك للمرة الأولى بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

 

وحققت هديل المطيري، مركزًا متقدمًا في المسابقة هو أعلى مركز تحققه صقارة سعودية في المهرجان منذ نسخته الأولى في العام 2018.

 

يشار إلى أن المهرجان خصّص جوائز مالية للفائزين تبلغ نحو 25 مليون ريال، لمسابقتي الملواح والمزاين، اللتين تقامان في مقر نادي الصقور السعودي، بملهم شمال مدينة الرياض، ويواصل فعالياته حتى 16 ديسمبر الجاري.

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