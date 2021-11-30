فلكية جدة ترصُد التقاء القمر بالكواكب اعتباراً من اليوم

المناطق_واس

يُرصد بسماء المملكة والوطن العربي مساء اليوم، ولثلاث ليالٍ متتالية زيارة القمر لكواكب الزهرة ثم زحل 7 ديسمبر ، ثم بين زحل والمشتري 8 ديسمبر ، والمشتري 9 ديسمبر بعد غروب الشمس وبداية الليل باتجاه الأفق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن المنظر سيكون في غاية الجمال خاصة أن كوكب الزهرة شديد اللمعان في مرتبه “نجمة المساء”، فمع بداية شهر ديسمبر، وصل الكوكب إلى أقصى درجات لمعانه .

وبيّن أنه مع تقدم الشهر سيزداد الحجم الظاهري لقرص الزهرة وذلك مع تقلص المسافة بينه وبين كوكبنا، وفي المقابل ستتضاءل إضاءة قرصة بمرور الوقت، وهذا يجعل من شهر ديسمبر أفضل وقت لرصد الكوكب باستخدام المنظار أو التلسكوب حيث سيظهر كهلال صغير ورفيع.