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بدء ربط طرق العديد من أحياء الدمام بتكلفة 15 مليون ريال

بدء ربط طرق العديد من أحياء الدمام بتكلفة 15 مليون ريال
https://almnatiq.net/?p=1079473
المناطق_واس

بدأت أمانة المنطقة الشرقية، في تنفيذ مشروع ربط امتداد عدد من الطرق في أحياء كل من طيبة, والندى مع الشعلة, والفاخرية، ضمن مشروع صيانة التقاطعات الرئيسة بالدمام.

 

وأشارت الأمانة، أن المشروع الذي تبلُغ تكلفته أكثر من 15 مليون ريال، يُسهم في فك الاختناقات المرورية، وتخفيف الكثافة المرورية على المحاور الرئيسة منها طريقي الجبيل الظهران السريع، وأبو حدرية، مع ربط امتدادات عدد من الطرق بين الأحياء، وعمل دوار، مشيرة إلى انتهائها من أعمال التنسيق مع الجهات المعنية، والتجهيزات اللازمة للمشروع، والذي تبلغ مدة إنجازه سنتين.

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