“تقييم” تُطلق جدولة البرامج التدريبية بأكثر من 300 دورة

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أطلقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” جدولة البرامج التدريبية للعام 2022م، والتي تتضمن عدداً من الدورات التدريبية النظرية والتطبيقية في مجالات تقييم العقارات، وتقييم المنشآت الاقتصادية، وتقييم الآلات والمعدات وتقييم أضرار المركبات، حيث خصّصت الهيئة أكثر من 300 دورةٍ تدريبيةٍ لعام 2022م، وتستهدف تدريب أكثر من 6000 مستفيدٍ.

وأوضح مدير أكاديمية تقييم نبيل الطريري، أن انطلاق أولى البرامج التدريبية المتاحة للربع الأول من العام القادم 2022 وإمكانية التسجيل في الدورات ستكون متاحة بدءًا من الآن، مؤكداً على مواصلة الأكاديمية مسيرتها في تقديم البرامج التدريبية ودعم وتطوير منظومة التقييم، من خلال توطين المناهج التدريبية، وآلية عمل اللجان المُشكلة بهدف تطوير هذه المناهج وتقويمها وبناء البرامج التدريبية المهنية، بما يتواكب مع متطلبات السوق ويساعد في رفع جودة المخرجات من خلال المناهج الأكاديمية التي جرى العمل عليها، ويقدمها مجموعة مؤهلة من المدربين المعتمدين، منوهاً بأن الأكاديمية ستخصّص كذلك مسارات تدريبية للجهات الحكومية والخاصة، والتي تُركز على تقديم البرامج التدريبية لموظفيها، مشيراً إلى أن التسجيل في الدورات يتم من خلال بوابة قيمة “qima.taqeem.sa”، الخاص بأعضاء الهيئة المسجلين مسبقاً، أو من يرغب بالتسجيل كعضو جديد.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لديها العديد من الاعتمادات الدولية في البرامج التي تقدمها، كالبرنامج التدريبي الذي تُقدّمه الأكاديمية في فرع التقييم العقاري والمعتمد من المعهد الملكي للمساحين القانونيين “RICS”، ويشمل هذا القطاع تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها، كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، والبرنامج التدريبي في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية المعتمد من المعهد الدولي لمقيّمي الأعمال “IIBV” الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، ,أما البرنامج التدريبي في فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، تم اعتماده من الجمعية الأمريكية للمقيّمين “ASA”، ويشمل هذا القطاع تقييم المصانع وخطوط الإنتاج، وأجهزة الخدمات، ومعدات المطارات، والمضخات، وأجهزة التكييف، ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها، والبرنامج التدريبي في فرع تقييم أضرار المركبات مع المعهد البريطاني لصناعة السيارات “IMI” الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية.