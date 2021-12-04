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فحص جياد “قفز السعودية” الأربعاء في الجنادرية

فحص جياد “قفز السعودية” الأربعاء في الجنادرية

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فحص جياد “قفز السعودية” الأربعاء في الجنادرية

فحص جياد “قفز السعودية” الأربعاء في الجنادرية
https://almnatiq.net/?p=1079480
المناطق_واس

تبدأ اللجنة المنظمة لبطولة “قفز السعودية” عند الساعة: 2.00 ظهر يوم الأربعاء القادم بإجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة في النسخة الأولى من البطولة التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر “قفز السعودية” في ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية، من أجل التأكد من السلامة الكاملة للجياد المشاركة والاطمئنان على حالتها لأمن وسلامة الفرسان والفارسات قبل انطلاق الأشواط الرسمية.

 

وتعد بطولة قفز الحواجز التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 9 – 11، ومن 16 – 18 من (ديسمبر) الجاري، إحدى أهم المحطات في البطولات العربية بمشاركة أبرز الفرسان العالميين، ومؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا.

 

وستشمل اختبارات فحص الجياد المشاركة عدة جوانب، منها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التكيف على الميدان، حيث تعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.

 

وتنطلق أولى أشواط البطولة الخميس بإقامة أربعة أشواط من بينها شوط لفئة النجمة الواحدة، لإتاحة الفرصة للفرسان الشبان للمشاركة والاحتكاك بالفرسان العالميين، وكذلك الشوط الرابع والأخير المؤهل لمونديل قفز الحواجز عام 2022 في ألمانيا.

 

يذكر أن اللجنة المنظمة ستقيم عددٍ من الفعاليات المصاحبة والمتنوعة والترفيهية، تتناسب مع جميع أفراد العائلة إضافةً إلى المنطقة الترفيهية المخصصة للأطفال، وأشهى وأرقى المطاعم.

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