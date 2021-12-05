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أمانة الشرقية تطلق مبادرات تطوعية بمشاركة ٤٢٧٢ متطوعا

أمانة الشرقية تطلق مبادرات تطوعية بمشاركة ٤٢٧٢ متطوعا

المنطقة الشرقية
فحص جياد “قفز السعودية” الأربعاء في الجنادرية

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أمانة الشرقية تطلق مبادرات تطوعية بمشاركة ٤٢٧٢ متطوعا

أمانة الشرقية تطلق مبادرات تطوعية بمشاركة ٤٢٧٢ متطوعا
https://almnatiq.net/?p=1079485
المناطق_واس

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة للمشاركة المجتمعية عدداً من المبادرات التطوعية، تفعيلاً لليوم التطوعي العالمي السعودي، تحت شعار “عطاء وطن”، بمشاركة ٤٢٧٢ متطوعا ومتطوعة.

 

وتتضمن المبادرات زراعة أكثر من ١٥ ألف شتلة في مدن المنطقة، لتشجير حديقة الربيع بالدمام، وشاطئ نصف القمر، وحديقة “الشراع” في الخبر، وغيرها من المواقع والأنشطة بالمنطقة.

 

وتأتي المبادرات التي أطلقتها الأمانة بشراكة مجتمعية مع الجمعيات التطوعية والجهات الحكومية لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع، وتقدير جهود المتطوعين، وتنفيذ برامج العمل التطوعي في المجتمع.

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