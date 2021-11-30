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بدء أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب

بدء أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب

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بدء أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب

بدء أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب
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بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الدورة ” 37 ” لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة الجزائر ومشاركة وزراء العدل ومن يمثلهم من رؤساء وفود الدول الأعضاء وحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

 

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

 

ويناقش المجلس الوزاري مشاريع القرارات الخاصة بالبنود المطروحة على جدول الأعمال لاعتمادها والتي تهدف لتعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

 

ومن أهم بنود جدول أعمال هذه الدورة: مكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين ومشروع اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية وجهود وزارات العدل في الدول العربية خلال جائحة “كوفيد – 19 “وجهود المجلة العربية للفقه والقضاء في نشر الفكر القانوني والقضائي في الوطن العربي.

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