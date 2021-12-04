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أمانة عسير تنهي المرحلة الأولى من تأهيل طريق التعاون بأبها

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خلال أسبوع .. ضبط 42 مخالفًا لنظام البيئة بالمملكة

خلال أسبوع .. ضبط 42 مخالفًا لنظام البيئة بالمملكة
https://almnatiq.net/?p=1079502
المناطق_الرياض

ظبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 11 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون الترخيص في محافظة جدة، و7 أشخاص لدخولهم محمية التيسية بمحمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية دون تصريح والصيد في مواقع محظورة، بحوزتهم 6 صقور وبندقية هوائية.

كما تم ضبط مخالفين اثنين لنقلهما 19 مترا مكعبا من الحطب المحلي في محافظة المزاحمية، وغيرهما لاتجارهما بكائنات فطرية مهدده بالانقراض، ومواطنا مخالفا لنظام البيئة لتخزينه حطبا محليا في محافظة رماح.

 

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