سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مركز التأهيل الشامل بالمنطقة

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مركز التأهيل الشامل بالمنطقة.

والتقى سموه خلال الزيارة عدداً من نزلاء المركز، وتفقد أحوالهم والخدمات المقدمة لهم، واطلع على أقسام مركز التأهيل وعلى ما يُقدمه من رعاية اجتماعية وخدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال ما يضمه من إمكانات ومعدات وكوادر بشرية مؤهلة.

كما دشن سمو أمير المنطقة خلال الزيارة حملة جمعية إصرار لذوي الإعاقه (وصلة إصرار)، التي تستهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريفهم بقدراتهم التي تساعدهم على الاندماج وسط المجتمع، وإتاحة العديد من الإمكانيات والفرص التي تناسبهم وتنمي قدراتهم، وتقديم الدعم والرعايه لهم في تحقيق النجاح والاعتماد على أنفسهم بقدراتهم.

وأكّد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية أن تسهم الحملة في تنفيذ البرامج التأهيلة والتدريبية والتوعوبة، وتحسين جودة الحياة لذوي الإعاقة، وتعزيز التواصل المجتمعي.

وقال سموه: إن رؤية المملكة 2030 أكّدت على الاهتمام بأبنائنا من ذوي الإعاقة، عبر تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم، وتذليل جميع التحديات، وتسخير جميع الإمكانيات لخدمتهم، إضافةً لإيجاد منظور اجتماعي إيجابي من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة”، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة – أيدها الله-، سخرت الإمكانيات المادية والعلمية والفنية والبشرية كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، حضر الزيارة التفقدية مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني، وعدداً من القيادات في مركز التأهيل الشامل بالمنطقة.