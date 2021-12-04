«لا تعجبني».. محمد صلاح يثير الجدل بتصريحاته عن الخمور.. والبعض قارنه بأبو تريكة

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حالة جديدة من الجدل والسجال، أثارتها تصريحات نجم منتخب مصر لكرة القدم ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن الخمور.

وفي حوار مع الإعلامي عمرو أديب، أكد صلاح أن عن عدم رغبته في شرب الخمور يرجع إلى عدم إعجابه بها دون ذكر تحريمها صراحة.

وقال “صلاح”، عمر ما نفسي راحتلها، ومبفكرش في الموضوع ده كتير، والناس هنا مبيضغطوش على حد يعمل حاجة مش عايزها، وهي مش الحاجة الكبيرة اللي يبقى نفسي أعملها يعني.

هذه الإجابة من بين حوار امتد لأكثر من ساعة، ركز عليها فريق قاد هجوماً بمنصات التواصل ضد حديث صلاح، مقابل آخر دافع بصلابة عنه، ووسط هذا الجدل أصدرت دار الإفتاء المصرية تصريحًا مساء الأحد، يؤكد تحريم الخمور.

وفي السياق ذاته قارن بعض النشطاء تصريحات صلاح، بتصريحات أخرى مثيرة للجدل أدلى بها نجم منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، الذي أعرب عن رفضه لاستخدام أيقونات وشعار ترمز إلى “الشذوذ الجنسي” خلال مباريات الدوري الإنجليزي مطالبا بعدم استخدام هذه الإشارات التي تتنافى من الشرائع الدينية.