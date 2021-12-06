تدشين حفل الفريق الكشفي لذوى الاعاقة البصرية بديوانية آل حسين التاريخية

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بحضور عدد من الأكاديميين والقيادات الكشفية والاجتماعية ‏والشخصيات الإعلامية وتزامناً مع اليوم العالمي للتطوع تم تدشين حفل الفريق الكشفي للمكفوفين بديوانية آل حسين التراثية كأول فريق كشفي لذوى الاعاقة البصرية على مستوي المملكة .

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وأوضح المشرف العام على الديوانية الأستاذ عبدالعزيز الحسين بأن فكرة إنشاء الفريق الكشفي للمكفوفين انبثقت من واجب ديني ووطني وإنساني واجتماعي ، و ديننا الحنيف يحثنا على التكاتف والتعاون والتعاضد ومد جسور المحبة لكل أفراد المجتمع نحو مجتمع مترابط متلاحم تسوده المحبة والألفة والتقارب والوئام بهذا الوطن الغالي ، فمسؤليتنا الاجتماعية تمتد ولا تتوقف، لذلك قمنا بتأسيس الفريق الكشفي للمكفوفين ليكونوا عاملين مثابرين مع زملائهم ومؤثرين فى اداء مهامهم المجتمعية بكل اقتدار بما يتوافق مع طموحاتهم وقدراتهم التى تفوق الوصف ، و سيكون لدينا كل اسبوع تدشين مبادرة او برنامج للتطوع سعياً لاستمرارية برامجنا التطوعية.

من جانبه أشاد رئيس جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن الباهلي بفكرة إنشاء أول فريق كشفي للمكفوفين مشيراً الى أن الجمعية تضع كافة الامكانيات والبرامج تحت تصرف الفريق الكشفي والاستفادة من خدماتها فنحن نكمل بعض ونعمل سوياً لتحقيق الاهداف المرجوة وتقديم الخدمات المجتمعية بهذا الوطن المعطاء.

وعبر الخبير الاعلامي الاستاذ جاسم العثمان عن سعادته وتشريفه والمشاركة في حفل تدشين الفريق الكشفي المكفوفين بالديوانية، فالشكر الجزيل للاستاذ عبدالعزيز الحسين على تبنيه للفريق ولكل من شارك في الحفل.

وفى ذات السياق أوضح قائد الفريق الكشفي للمكفوفين الأستاذ جمعان الزهراني بأن رجال الكشافة يقدمون خدمات جليلة للاخرين بالمجتمع والإعتماد على النفس والقيم النبيلة وتنمية المواهب لديهم وفق قدراتهم وامكانياتهم بجميع الأنشطة والبرامج والفعاليات بشتى المجالات المختلفة ، جهود كبيرة بذلها القائد الكشفي على العلي بتواضعه ومشاركته الايجابية مع الكشافة المكفوفين والمدعوين لإنجاح برنامج الحفل .