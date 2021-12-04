سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل سفير أسبانيا

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، سفير مملكة أسبانيا لدى المملكة خورخي ايبيا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.