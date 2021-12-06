صحة مكة تُعزز التطوع الصحي بتوقيع ثلاث اتفاقيات

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وقّعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اليوم ثلاث اتفافيات شراكة مجتمعية في مجال الأعمال التطوعية المساندة للصحة؛ لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال الأعمال التطوعية بالتوعية الصحية.

ووقّع عبر برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة، ممثلاً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، وممثلي أطراف الاتفاقيات، كلاٌ من فريق براء ابدان التطوعي، فريق مبادرة البحث والإنقاذ، وفريق معاً التطوعي.

وأشار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، أن هذه الاتفاقيات جاءت لتعزيز المساهمة الغير ربحية في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، لتقديم الدعم في الخدمات الصحية لمشاركة القطاع الحكومي، وفقاً للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين، بجودة وكفاءة عالية وتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، بأن الصحة ملتزمة بتقديم التسهيلات لأعمال الفرق التطوعية؛ وفق المتاح من خلال الإعلان عن الفرص التطوعية بمنصتها، واحتساب ساعات التطوع للفريق، كما تلتزم الصحة بتقديم الدورات التدريبية اللازمة في مجال التطوع الصحي لكل فريق حسب تخصّصه؛ بالإضافة إلى تقديم خطابات شكر وتزكيات لرعاة برامج المبادرات في حال طلب ذلك.