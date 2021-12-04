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“طيبة التعليمية” تعقد ملتقى “غدًا أجمل” للأشخاص ذوي الإعاقة

“طيبة التعليمية” تعقد ملتقى “غدًا أجمل” للأشخاص ذوي الإعاقة

أبرز المواد

“طيبة التعليمية” تعقد ملتقى “غدًا أجمل” للأشخاص ذوي الإعاقة

“طيبة التعليمية” تعقد ملتقى “غدًا أجمل” للأشخاص ذوي الإعاقة
https://almnatiq.net/?p=1079531
المناطق_واس

تعقد مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة الأربعاء المقبل – عن بعد – ملتقى طيبة العلمي “غداً أجمل” ضمن الفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة .

 

ويشمل الملتقى الذي يشارك فيه أكاديميون مختصون في المجالات المعرفية والتعليمية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة خمس جلسات تعقد عبر المنصة الافتراضية المصاحبة للملتقى, وتتناول كيفية دعم الأسر للإبن المعاق, وتستعرض مراحل تطور التعليم الشامل لذوي الإعاقة في المملكة, والتداخلات السلوكية والممارسات الإيجابية التي تستهدف هذه الفئة من مجتمعنا, والتدخل المبكّر في التربية الخاصة, كما تستعرض تجارب ناجحة في هذا المجال.

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