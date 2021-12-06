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سمو أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة

سمو أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة
https://almnatiq.net/?p=1079535
المناطق_واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة للعام الماضي 1442هـ ، وذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة مطلق العتيبي ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .

 

واطلع سمو أمير القصيم خلال الاستقبال على جهود مكاتب الأحوال بالمنطقة التي يبلغ عددها 23 مكتباً، وأسهمت في تسهيل إجراءات المواطنين ، بالإضافة إلى تفعيل دور العربة المتنقلة بشكل أوسع بالأماكن التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية ، فيما بيّن مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة بأن عدد العمليات المنفذة في مكاتب منطقة القصيم بلغ 263527 عملية .

 

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالجهود التي يبذلها منسوبي الأحوال المدنية لخدمة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم وإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وبما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد، متمنيا لهم كل التوفيق في أداء أعمالهم .

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