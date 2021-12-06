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أمانة عسير تنهي المرحلة الأولى من تأهيل طريق التعاون بأبها

أمانة عسير تنهي المرحلة الأولى من تأهيل طريق التعاون بأبها

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أمانة عسير تنهي المرحلة الأولى من تأهيل طريق التعاون بأبها

أمانة عسير تنهي المرحلة الأولى من تأهيل طريق التعاون بأبها
أمانة منطقة عسير
https://almnatiq.net/?p=1079540
المناطق_واس

تواصل أمانة منطقة عسير أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق التعاون الرابط بين طريقي الملك فهد وطريق الطائف أحد أهم محاور الحركة الرئيسة بمدينة أبها.

 

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه جرى العمل على إعادة التأهيل والتطوير للطريق من خلال ٣ مراحل عمل بطول إجمالي 9 كم، حيث جرى الانتهاء من المرحلة الأولى وجار استكمال بقية المراحل.

 

وأشار الحميدي إلى أن أعمال إعادة التأهيل تشمل إعادة السفلتة والأرصفة ودهانات الخطوط الأرضية واللوحات الإرشادية، مبيناً أن الأمانة تعمل حاليا على خطة شاملة لإعادة تأهيل الطرق الرئيسة التي تحتاج الى إعادة تأهيل وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري المنبثقة من أعمال تحسين المشهد الحضري.

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