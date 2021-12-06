غرفة القصيم راعي بلاتيني لملتقى وحدة التطوع الثاني

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تشارك الغرفة التجارية بمنطقة القصيم بدور بارز ودعم سخي من خلال رعاية بلاتينية لملتقى وحدة التطوع الثاني الذي بدأت فعالياته أمس في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة.

وأكد أمين عام الغرفة محمد الحنايا أن الغرفة بمشاركاتها المختلفة والمتنوعة في فعاليات ومهرجانات المنطقة تسعى إلى تعزيز دور قطاع الأعمال في برامج المسؤولية المجتمعية، وتهدف إلى تشجيع القطاعات الأخرى الخاصة والعامة للإسهام في دعم وتحفيز مثل هذه الملتقيات والأنشطة التي لها دور مفصلي في تحريك عجلة التنمية، والاستفادة من مقدرات وطاقات الكفاءات الوطنية وتسخيرها لخدمة الوطن والمجتمع، وترسيخ مبادئ وثقافة العمل التشاركي في المجالات التطوعية والنفعية وفق الإمكانيات المتاحة.

يذكر أن فعاليات الملتقى تتضمن جلسات حوارية ولقاءات تحفيزية ودورات تدريبية وعرض تجارب ناجحة، إضافة إلى معرض مصاحب وفرق تطوعية.