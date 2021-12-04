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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لإعادة تأهيل المنازل المتضررة من السيول في محافظة المهرة اليمنية

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لإعادة تأهيل المنازل المتضررة من السيول في محافظة المهرة اليمنية
https://almnatiq.net/?p=1079568
المناطق_واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية مشتركة لإعادة تأهيل المنازل المتضررة من السيول والأعاصير التي ضربت محافظة المهرة اليمنية مؤخرًا، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض.

 

ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى إعادة تأهيل 50 منزلًا متضررًا بشكل كلي في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة للأسر الأكثر احتياجًا وإعادة بناء منازلها لتمكينها من العودة إليها وإنهاء حالة النزوح المستمر أو المؤقت بسبب تدمر بيوتها أو تعرضها للضرر الجزئي، كما سيختار فريق المشروع المواد المناسبة لعملية البناء ويقدم أفضل الخيارات المتاحة والتصاميم الهندسية وفقًا للبيئة المحيطة والعمل التنفيذي بما يضمن تسليم البيوت في الوقت المناسب.

 

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تبذلها المملكة عبر المركز للوقوف مع الشعب اليمني في مختلف الأزمات والمحن.

 

يذكر أن عددًا من المحافظات الشرقية ومنها محافظة المهرة تعرضت لعدد من الأعاصير وهطول الأمطار الغزيرة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى جرف عدد من المنازل.

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