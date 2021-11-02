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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11021 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11021 نقطة
https://almnatiq.net/?p=1079572
المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودي الرئيس اليوم، منخفضًا 121.40 نقطة ليقفل عند مستوى 11021.07 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

 

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 236 مليون سهم، تقاسمتها 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

 

وكانت أسهم شركات صدر، ووفرة، والعبداللطيف، وعذيب للاتصالات، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتصالات السعودية، وعناية، وأمانة للتأمين، وباتك، وبتروكيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 5.34% .

 

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، ودار الأركان، والإنماء، وبترو رابغ، الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والاتصالات السعودية، وسابك، والتصنيع، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

 

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 388.77 نقطة ليقفل عند مستوى 23187.71 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 360 ألف سهم تقاسمتها 1321 صفقة.

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