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ترحيبا بزيارة ولي العهد.. مواطن عُماني ينظم قصيدة شعر

ترحيبا بزيارة ولي العهد.. مواطن عُماني ينظم قصيدة شعر
https://almnatiq.net/?p=1079576
المناطق_الرياض

نظم مواطن عماني قصيدة شعر ترحيبا بالزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى سلطان عمان.

وجاءت القصيدة كما يلي:

 

تــزخـرفـي يـــادار سـلـطـان الـعـزايـم والــسـداد

 

تـيهي فـخر بـين الـدول وتـبختري كـنك عـروس

 

تـيـهي فــرح ثــم خـاشـمي نـجـم الـثريا بـالوكاد

 

وتـزيـني يا ديرتي بـالطيب وأنـواع الـلبوس

 

يــا حــي به شبل الـحزم بـإعداد مـا نـادى الـمناد

 

بولي عهد الـمملكه ترحيب من طيب النفوس

 

يــا حــي مـن شـرف هـلا طـل الـفرح والـنور زاد

 

يــا حــي كـسـاب الـثنا نـرفع بـشوفتك الـرؤوس

 

شـرفـتنا مــن طـيـب نـفـس خـصـيتنا زد الـعـباد

 

تــقـديـركـم لـعـمـانـنا يــعـطـي لـهـالـعـالم دروس

 

يـاهل الـنقى يـاهل الـتقى يـاهل المروه والرشاد

 

يأهل الحزم يأهل العزم يأهل البيارق والطروس

 

يـــا مـمـلـكه دار الـوحـي لـلـدين وأتـبـاعه عـمـاد

 

انـتـوا لـنـا وحـنـا لـكـم مـثل الـمحازم والـتروس

 

عـمـانـنا وسـلـطـانها ألــكـم عـلـى الـجـبهة سـنـاد

 

عــدوكـم عــدونـا يــشـرب مـــن الــذلـه كــؤوس

 

جـسـر الـتـواصل بـيـننا فــي كــل فـيّه وكـل واد

 

بـفـضل الـقـياده الـواعـيه وبـعـزة الله مـحـروس

 

لا مــن شـكت مـسقط تـرد ريـاضنا تـعلن جـهاد

 

ون طُوق طويق بحزن سمحان من حزنه عبوس

 

كــانـه تـبـسـم طـفـلكم عــم الـفـرح فـيـنا وســاد

 

ون دنـدنت مسقط طرب فالمملكة طابت نفوس

 

أبو عدنان المقبالي

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