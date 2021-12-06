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سمو أمير تبوك يكرم الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي

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الصحة تعلن تسجيل 43 حالة وتعافي 26 حالة كورونا

الصحة تعلن تسجيل 43 حالة وتعافي 26 حالة كورونا
https://almnatiq.net/?p=1079582
المناطق_واس

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل (43) حالة مؤكدة وتعافي (26) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (37) حالة.

 

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (549955) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (539082) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت حالة واحدة فقط ، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8845) حالة.

 

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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