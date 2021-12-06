الصحة تعلن تسجيل 43 حالة وتعافي 26 حالة كورونا

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أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل (43) حالة مؤكدة وتعافي (26) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (37) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (549955) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (539082) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت حالة واحدة فقط ، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8845) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏