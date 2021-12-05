خلال لقاء المحافظين.. أمير تبوك يؤكد علي أهمية نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، بمكتبه بالإمارة اليوم بمحافظي المحافظات بالمنطقة.

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وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني، حيث رحب سموه بالجميع مؤكدا سموه أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمس احتياجاتهم وتفقدهم واستشعار احوالهم وكذلك خدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم ، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.

مشيرا سموه أمير تبوك إلى أهمية متابعة سير العمل في المشروعات التنموية و تذليل جميع العقبات.

بعد ذلك ناقش الإجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عدداً من الموضوعات ووجه سموه باتخاذ اللازم حيالها.