احدث الأخبار

سمو أمير تبوك يكرم الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي
أبرز المواد
 أمير الباحة يرأس اجتماع لمناقشة الفرص الاستثمارية بالمنطقة مع الادارات الحكومية
أبرز المواد
 خلال لقاء المحافظين.. أمير تبوك يؤكد علي أهمية نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن
أبرز المواد
 أمير جازان  يصدر عددًا من قرارات التكليف بالإمارة
أبرز المواد
 الصحة تعلن تسجيل 43 حالة وتعافي 26 حالة كورونا
أبرز المواد
 ترحيبا بزيارة ولي العهد.. مواطن عُماني ينظم قصيدة شعر
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11021 نقطة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لإعادة تأهيل المنازل المتضررة من السيول في محافظة المهرة اليمنية
أبرز المواد
 «تتمسكن حتى تتمكن».. خبيرة أسرية تكشف أسباب لجوء بعض الزوجات لهذه الطريقة مع الزوج
أبرز المواد
 غرفة القصيم راعي بلاتيني لملتقى وحدة التطوع الثاني
أبرز المواد
 جمعية “وقار” تنظم دورة “مفهوم العمل التطوعي” تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع
أبرز المواد
 ميناء الملك عبدالله يعزز التزامه نحو قطاع النقل البحري عبر مواصلة رعاية “سيترايد الشرق الأوسط” 2021
أبرز المواد
عاجل

البريطاني لويس هاميلتون يفوز بـ جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1

سمو أمير تبوك يكرم الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي

سمو أمير تبوك يكرم الجهات الحكومية والفرق التطوعية بالمنطقة بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي

أبرز المواد
أمير الباحة يرأس اجتماع لمناقشة الفرص الاستثمارية بالمنطقة مع الادارات الحكومية

أمير الباحة يرأس اجتماع لمناقشة الفرص الاستثمارية بالمنطقة مع الادارات الحكومية

أبرز المواد
خلال لقاء المحافظين.. أمير تبوك يؤكد علي أهمية نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن

خلال لقاء المحافظين.. أمير تبوك يؤكد علي أهمية نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن

أبرز المواد
أمير جازان  يصدر عددًا من قرارات التكليف بالإمارة

أمير جازان  يصدر عددًا من قرارات التكليف بالإمارة

أبرز المواد

خلال لقاء المحافظين.. أمير تبوك يؤكد علي أهمية نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن

خلال لقاء المحافظين.. أمير تبوك يؤكد علي أهمية نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن
https://almnatiq.net/?p=1079588
المناطق_تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، بمكتبه بالإمارة اليوم بمحافظي المحافظات بالمنطقة.

Advertisements

وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني، حيث رحب سموه بالجميع  مؤكدا سموه أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة وتلمس احتياجاتهم وتفقدهم واستشعار احوالهم وكذلك خدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم ، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.

 

مشيرا سموه أمير تبوك إلى أهمية متابعة سير العمل في المشروعات التنموية و تذليل جميع العقبات.

 

بعد ذلك ناقش الإجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عدداً من الموضوعات ووجه سموه باتخاذ اللازم حيالها.

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس جامعة فهد بن سلطان

سمو أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس جامعة فهد بن سلطان

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة