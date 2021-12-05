“التجارة” تؤكد ضرورة حصول المتاجر المسجلة في “معروف” على السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر ليكون عملها نظامياً

المناطق_واس

أكدت وزارة التجارة ضرورة حصول جميع المسجلين في منصة “معروف” على السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر “للممارسين” لضمان استمرارية توثيق متاجرهم في المنصة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المنظمة لنشاط التجارة الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك والتاجر والممارس والقضاء على المتاجر الوهمية.

وأعلنت الوزارة عن إتاحة التسجيل في منصة معروف للمتاجر التي لديها سجلات تجارية، وذلك بعد تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بعملية التسجيل، أما المتاجر التي يقوم عليها ممارسون “لا يملكون سجلات تجارية” فسيكون عملهم نظامياً بعد استخراج وثيقة العمل الحر من خلال منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر الرابط: freelance.sa/ecommerce.

وأوضحت وزارة التجارة أن المتاجر الحاصلة على السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر ستتمكن أثناء التسجيل في منصة معروف من الحصول على رمز الاستجابة السريع (QR Code) المعزز للموثوقية ليضاف في واجهة المتجر الإلكتروني ليُمكِّن المستهلك من الاطلاع على بيانات السجل وبيانات المتجر الإلكتروني بشكل سهل وميسر.

وتهدف هذه الخطوة التطويرية إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وتطوير أنشطتها، وتحفيز المتاجر على التوسع والانتشار، والقضاء على المتاجر الوهمية، وحفظ حقوق التاجر والمستهلك.